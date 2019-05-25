Ленинградцам обещают грозу и дождь в воскресенье

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Погода не спешит радовать жителей региона.

Синоптики рассказали, чего стоит ждать от погоды завтра, 26 мая, жителям Ленинградской области. Они отметили, что пока грозы и дожди не собираются покидать регион.

В ночь с 25 на 26 мая столбик термометра в большинстве районах остановится на отметке в 10 градусов. В светлое время суток будет теплее – воздух прогреется до плюс 17 градусов. Специалисты уверяют, что дожди будут носить кратковременный характер, а грозу сопроводят ветер.

Погода не станет лучше и в понедельник – станет холоднее на пару градусов, в некоторых районах задержатся дожди и гроза, передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Напоминаем, что эксперты обещали примерно такую же погоду в Санкт-Петербурге. Во время празднования Дня города петербуржцы будут гулять в плюс 15 и под то начинающийся, то заканчивающийся дождь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что перекроют и как будет работать метро на День города.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область погода
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