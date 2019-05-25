В Петербурге начались съемки фильма «Общага-на-Крови»

В Петербурге приступили к съёмкам фильма. Фото: Pixabay
В Петербурге приступили к съёмкам фильма. Фото: Pixabay

Автор романа – уральский писатель Алексей Иванов, книги которого уже не раз экранизировались.

Об этом стало известно 25 мая. Уточняется, что лента будет называться не как книга, а иначе – «Тенерифе». Фильм снимают в общежитии курсантов-моряков, которое находится в Стрельне, говорится в странице Facebook продюсера Юлии Зайцевой.

Она отметила, что им очень повезло с выбранной локацией – жильцы очень дисциплинированы, поэтому если нужно для дела, то достаточно крикнуть один раз: «Тихо».

«И общага замолкает»,

— смеется продюсер.

Алексей Иванов присутствует на съемочной площадке, но какие функции он выполняет – не уточняется. Зайцева уверяет, что писателю нравится там, потому что он словно чувствует себя «внутри своего романа».

Напоминаем, что съемки должны подойти к концу 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму «Паразиты».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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