В Петербурге начались съемки фильма «Общага-на-Крови»

Автор романа – уральский писатель Алексей Иванов, книги которого уже не раз экранизировались.
Об этом стало известно 25 мая. Уточняется, что лента будет называться не как книга, а иначе – «Тенерифе». Фильм снимают в общежитии курсантов-моряков, которое находится в Стрельне, говорится в странице Facebook продюсера Юлии Зайцевой.
Она отметила, что им очень повезло с выбранной локацией – жильцы очень дисциплинированы, поэтому если нужно для дела, то достаточно крикнуть один раз: «Тихо».
«И общага замолкает»,
— смеется продюсер.
Алексей Иванов присутствует на съемочной площадке, но какие функции он выполняет – не уточняется. Зайцева уверяет, что писателю нравится там, потому что он словно чувствует себя «внутри своего романа».
Напоминаем, что съемки должны подойти к концу 2019 года.
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