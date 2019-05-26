Иван Охлобыстин рассказал о любимых местах в Петербурге

Актер оказался любителем баров.

О своих предпочтениях известный российский актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью для NevaSport. Он отметил, что любит Санкт-Петербург за его бары – Охлобыстин отметил бар «Пурга», в который он любит ходить. При этом актер отметил, что раньше ему нравился «Сайгон».

Но не только в питейные заведения предпочитает ходить Охлобыстин – среди любимых мест он также перечислил часовню святой Ксении Петербургской. Он уверяет, что не раз приезжал в Санкт-Петербург, чтобы посетить ее. Это ему действительно помогает.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристы рассказали о местах в Петербурге, которые их разочаровали. Им больше всего не понравились арт-пространство «Лофт проект Этажи», бары на Думской улице и Апраксин двор. В список также попали памятник «Чижик-Пыжик», Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Крейсер «Аврора» и Новая Голландия.