Соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» стартуют в Петербурге

Сегодня, 26 мая, в Санкт-Петербурге начинаются всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи». Они будут идти вплоть до 2 июня.

В рамках мероприятия пройдут выступления 400 спортсменов, которые представят 44 региона России. Вход на соревнования доступен для любого желающего и является бесплатным.

Мероприятие будет начинаться в 10:00 часов утра и проходить в спортивном комплексе имени В. И. Алексеева, который находится в доме 16 по проспекту Раевского в Санкт-Петербурге.

Согласно статусу соревнований «Белые ночи» участники смогут выполнить нормативы для получения разряда мастера спорта России по пауэрлифтингу.

Соревнования продлятся всю неделю, до 2 июня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Петербург – город перемен!» проведет спартакиаду по пауэрлифтингу в День города.