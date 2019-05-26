Косткина заявила, что Беглов уже решает проблемы Петербурга

Член общественной палаты Санкт-Петербурга Людмила Косткина дала комментарий относительно выдвижения Беглова на выборы губернатора.

Вчера, 25 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально заявил о намерении принять участие в предстоящих губернаторских выборах, передает АБН.

Костина отметила, что другой достойной кандидатуры она не видит. Она подчеркнула, что ему предстоит многое сделать, но он готов к этому.

Она заметила, что на должности исполняющего обязанности губернатора Беглов изучил городские проблемы и начал их решать. Людмила Косткина заявила, что главная задача губернатора — это развивать экономику и инфраструктуру города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на встрече с жителями Курортного района Беглов заявил: буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.