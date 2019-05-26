Строитель поранил живот и пах пилой на юге Петербурга

Мужчина потерял сознание, его срочно госпитализировали. Фото: pixabay.com
Мужчина потерял сознание, его срочно госпитализировали. Фото: pixabay.com

Мужчину увезли с места, где в будущем появится станция “Юго-Западная”

Со стройке на юге Петербурга в больницу увезли сотрудника “Метростроя”, сообщили Gazeta.sPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга в воскресенье 26 мая.

По информации органов Санкт-Петербурга, мужчина вспорол себе живот, поранил паховую область и ногу циркулярной пилой. Мужчина потерял сознание, его немедленно госпитализировали в субботу вечером 25 мая. Врачи называют его состояние тяжелым. В правоохранительных органах уточняют обстоятельства, при которых это произошло.

Стройка на Маршала Казакова, о которой идет речь, станет местом расположения станции метро “Юго-Западная”. Ее начали строить в 2013 году, однако до 2015 года активные работы не велись. Станцию планируют сдать в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге заживо сгорела пенсионерка.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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