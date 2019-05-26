Самопровозглашенный “Бог” вывалился из окна на Харченко

Возможно, мужчина находился под действием наркотических веществ. Фото: pixabay.com
Возможно, мужчина находился под действием наркотических веществ. Фото: pixabay.com

Житель Выборгского района Петербурга остался жив и находится под присмотром врачей.

Житель Выборгского района Санкт-Петербурга попал в больницу после падения из окна, сообщает “Форпост Северо-Запад” со ссылкой на правоохранительные органы Северной столицы в воскресенье 26 мая.

Полицейские получили известие о падении человека с высоты на улице Харченко в субботу 25 мая. Они выяснили, опросив свидетелей, что мужчина выкрикнул из окна четвертого этажа, что он является Богом, и будет жить, тогда как все остальные умрут. После этого он упал вниз, но остался жив. Его увезли в больницу на “Скорой помощи”, информация о его состоянии уточняется.

Сейчас в полиции проводят проверку по происшествию — возможно, мужчина находился под воздействием наркотических веществ.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что строитель вспорол себе живот на юге Санкт-Петербурга — его увезли на “Скорой”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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