Петербургские студенты отправятся в учебное плавание «Надежда морей»

Студенты будут плавать до конца августа. Фото: pixabay

Студенты будут плавать до конца августа. Фото: pixabay

Студенты из Санкт-Петербурга отправятся в учебное плавание на первом паруснике проекта «Алые паруса».

Учащиеся петербургских ВУЗов отправятся в рейс на исторической шхуне «Надежда» 1912 года постройки с набережной Лейтенанта Шмидта. Отправление судна пройдет в торжественной обстановке 27 мая.

Сообщается, что проект «Надежда морей» рассчитан на молодых людей, не имеющих опыта в походах под парусами, но желающими получить практические и теоретические знания во время летних учебных плаваний.

Известно, что участниками программы в этом году стали студенты шести высших учебных заведений, в их числе Санкт-Петербургский государственный экономический университет и политехнический университет Петра Великого.

Отметим, что шхуна «Надежда» будет курсировать по Финскому и Выборгскому заливам до конца августа.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик.