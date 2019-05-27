Петербургские студенты отправятся в учебное плавание «Надежда морей»

Студенты будут плавать до конца августа. Фото: pixabay
Студенты будут плавать до конца августа. Фото: pixabay

Студенты из Санкт-Петербурга отправятся в учебное плавание на первом паруснике проекта «Алые паруса».

Учащиеся петербургских ВУЗов отправятся в рейс на исторической шхуне «Надежда» 1912 года постройки с набережной Лейтенанта Шмидта. Отправление судна пройдет в торжественной обстановке 27 мая.

Сообщается, что проект «Надежда морей» рассчитан на молодых людей, не имеющих опыта в походах под парусами, но желающими получить практические и теоретические знания во время летних учебных плаваний.

Известно, что участниками программы в этом году стали студенты шести высших учебных заведений, в их числе Санкт-Петербургский государственный экономический университет и политехнический университет Петра Великого.

Отметим, что шхуна «Надежда» будет курсировать по Финскому и Выборгскому заливам до конца августа.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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