В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек. Транспорт подорвался на мине

Из-за подрыве на мине пострадали десять госслужащих, находившихся в автобусе.

Происшествие случилось в понедельник, 27 мая в столице Афганистана. В общественном транспортном средстве находились госслужащие. Автобус подорвался на мине. Инцидент произошел во втором полицейском округе Кабула ранним утром.

Со ссылкой на источник в правоохранительны органах Tolo News сообщает, что около десятка человек пострадали от взрыва мины, находясь внутри автобуса.

Известно, что в транспортном средстве ехали работники Министерства по делам хаджа. По последним данным, представители террористических группировок не берут на себя ответственность за случившееся. Точное количество пострадавших пока не уточняется.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при затоплении лодки в Конго пропали без вести 200 человек. Еще 30 – погибли.