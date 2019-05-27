Начало рабочей недели в Петербурге будет дождливым и пасмурным

В среду синоптики прогнозируют ливни и грозы. Фото: https://pixabay.com

В среду синоптики прогнозируют ливни и грозы. Фото: https://pixabay.com

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” передает, что кратковременные дожди будут лить практически всю неделю.

В понедельник, 27 мая, петербуржцев ждут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет варьироваться от +13 до +15 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Вторник также будет без прояснений. Кратковременные дожди и южный, юго-восточный умеренный ветер придет в Петербург. Температура воздуха днем поднимется до отметки в +19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 29 мая, сообщают в ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” петербуржцев также ждут днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывы до сильного.

В этот день температура воздуха достигнет показателя в +20 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

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