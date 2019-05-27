Кадыров поздравил Санкт-Петербург и Беглова с Днем города

Глава Чеченской Республики поздравил главу города и Петербург с 316-летием в своем Telegram-канале.

Рамзан Ахматович Кадыров поздравил врио губернатора Александра Беглова и всех жителей Санкт-Петербурга с Днем города. Текст поздравления был опубликован в Telegram-канале известного политика. Городу на Неве в этом году исполнилось 316 лет со дня основания, об этом упомянул Кадыров в своем сообщении.

— Поздравляю с Днём города врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и всех жителей города! Желаю процветания, развития и вечной молодости Петербургу», — такое поздравление оставил Кадыров в мессенджере.

Отметим, что сегодня, 27 мая ранним утром глава города Александр Беглов, представители аппарата власти, почетные жители и военные участвовали в торжественном возложении цветов к памятнику «Медный всадник».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта.