Кадыров поздравил Санкт-Петербург и Беглова с Днем города

Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской Республики поздравил главу города и Петербург с 316-летием в своем Telegram-канале.

Рамзан Ахматович Кадыров поздравил врио губернатора Александра Беглова и всех жителей Санкт-Петербурга с Днем города. Текст поздравления был опубликован в Telegram-канале известного политика. Городу на Неве в этом году исполнилось 316 лет со дня основания, об этом упомянул Кадыров в своем сообщении.

— Поздравляю с Днём города врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и всех жителей города! Желаю процветания, развития и вечной молодости Петербургу», — такое поздравление оставил Кадыров в мессенджере.

Отметим, что сегодня, 27 мая ранним утром глава города Александр Беглов, представители аппарата власти, почетные жители и военные участвовали в торжественном возложении цветов к памятнику «Медный всадник».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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