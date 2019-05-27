Рекламные щиты вдоль дорог признали законными

Их не будут запрещать, так как они никак не вредят движению транспорта.
Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Росстандарт разрешил размещать наружную рекламу около дорог, передает РБК, ссылаясь на источники в ведомстве.
Уточняется, что раньше в ГОСТе были противоречия – были поправки, которые разрешали устанавливать щиты и были те, которые напротив запрещали делать это у мест движения транспорта. Из-за этого чиновники не знали, что делать с 80% всех рекламных конструкций в России. Так как специалисты не смогли доказать вред щитов для дорожного движения, то противоречие устранили.
Напоминаем, что в 2018 году в России потратили почти 35 миллиардов рублей на наружную рекламу. За последние полгода доход от этой сферы увеличился на три процента.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на стене детской больницы в Купчино появилась реклама наркотиков. Она нанесена на стену прямо у входной двери баллончиком с краской.