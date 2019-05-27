«Водоканал» заверил, что полигон «Северный» не пахнет

Ранее местные жители жаловались на неприятный запах.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Замдиректор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» Олег Жантиев и директор дирекции «Водоканал Санкт-Петербурга» во время встречи с журналистами и активистами рассказали, что на полигоне «Северный» нет никаких подозрительных запахов, о которых говорят люди. Они отметили, что на предприятии делается все, чтобы избежать такого – накопители засыпают специальным материалом, которые помогают избавиться от запаха.

Также на полигоне работает система дезодорирования – это значит, что, когда поднимается сильный ветер, распыляется специальный реагент.

Тем более, отметили специалисты, большую часть отходов уже переработали – на месте гор мусора растут трава и кусты, передает «Мойка 78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что размещение отходов на полигоне ТБО в Ленобласти запретили в судебном порядке.