В Госдуме хотят запретить таксистам работать сверх нормы

В Государственной думе РФ рассмотрели во втором чтении законопроект, который направлен на урегулирование работы такси. Если соответствующий документ вступит в силу, то водителям такси будет запрещено работать сверх нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, все автомобили такси в России обяжут оборудовать системой ГЛОНАСС, которая позволит вестись контроль режима труда и отдыха водителя.

После вступления законопроекта в силу у каждого водителя такси появится персональная карта, фиксирующая работу таксиста за рулем.

Также перевозчиков обяжут на левом и правом бортах передней части машины фиксировать информацию о компании-перевозчике, в том числе лицензию.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ГИБДД Петербурга начала массовую проверку каршеринговых авто. В региональном ГИБДД подчеркнули, что помимо наличия водительских прав и полиса ОСАГО, инспекторы также могут попросить предъявить аккаунт в приложении. Это связано с тем, что часто аренда автомобилей совершается под чужими аккаунтами.