Эксперты рассказали, где дешевле всего отдохнуть летом в России

Они составили рейтинг самых дорогих и дешевых туров в летний сезон.

Список подготовили аналитики онлайн-сервиса Travelata.ru. Выяснилось, что дороже всего отдыхать в Анапе – тур туда в среднем стоит 70 тысяч рублей. В топ дорогих курортов попали также Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки.

Путевка в Симеизе и Красную Поляну, напротив, выйдет более чем в два раза дешевле – 24 тысячи рублей, и она ваша.

Специалисты отмечают, что средний чек на тур составил 39 тысяч рублей, что на три тысячи меньше, чем в прошлом году.

Они также выяснили, какой тур можно назвать самым дорогим. Таковым оказалась поезда вчетвером в Ялту – за 288 гостей готовы поселить в отель с четырьмя звездами и питанием. Намного экономнее можно провести время в Симеизе – за шесть тысяч рублей предлагают провести там пять ночей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения.