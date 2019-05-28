Туристов обяжут показывать переписки при въезде в Китай

Если человек откажется, то его не пустят в страну.

Известно, что пограничная служба Китая будет проводить собеседования и просить показать переписки в мессенджерах только в том случае, если человек хочет пересесть в китайском аэропорту на рейсы в другие страны. Таким образом в борьбе хотят бороться с мигрантами. Уточняется, что проверять будут далеко не всех, но если уж так вышло, что на вас пал выбор, то лучше не отказываться.

Те, кто не захочет участвовать в собеседовании или те, кто вызовут подозрения, будут депортированы из Китая. На время ожидания самолета человека оставят в специальном помещении, куда к нему не будут пускать ни представителей посольства, ни авиакомпании, передает телеканал «360».

Россиян просят быть готовыми к подобным проверкам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристы рассказали о местах в Санкт-Петербурге, которые их разочаровали.