В работе Центра реабилитации индивидов найдены нарушения

Прокуратура Красносельского района осуществила проверку деятельности ГБУ «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов».

В результате проверки были выявлены нарушения, которые заключались в отсутствии согласованной индивидуальной программы оказания услуг и плана рекомендации близким в личных делах, находящихся в отделении раннего вмешательства для детей до 3 лет, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Также отсутствовали согласия законных представителей на проведение обработки персональных данных.

Сообщается, что работа реабилитационной комиссии признана не эффективной. За прошедший период текущего года на комиссии поднимались вопросы только о квалификации работников.

Районная прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений и протест на Положение об отделении раннего вмешательства для детей в возрасте до 3 лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что три врача в Петербурге признаны виновными в получении взяток.