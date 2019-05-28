Корабельников рассказал, откуда Петербург возьмет деньги

Налоговые доходы, по мнению главы комитета финансов, нужно четче администрировать.

Глава комитета финансов Алексей Корабельников выделил три пути развития экономики Санкт-Петербурга и увеличения бюджета на заседании правительства 28 мая.

Корабельников считает, что доходы по налогам нужно тщательнее учитывать. Во-вторых, по мнению главы комитета, Петербург должен плотнее работать с федеральным центром и реализовывать федеральные проекты за счет в том числе денег бюджета РФ. Третьим путем Корабельников назвал неналоговые доходы — ликвидность и новые методы.

Беглов, комментируя выступление Корабельникова, заявил, что жители Санкт-Петербурга должны четко понимать, на что уходят деньги.

Алексей Корабельников возглавляет комитет финансов Санкт-Петербурга с февраля 2015 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов оценил проведение Дня города в Петербурге.