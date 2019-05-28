Беглов оценил празднование Дня города в Петербурге

Музыкантам предлагали отменить концерта из-за дождя, но они отказались.

Александр Беглов считает, что Санкт-Петербург отметил свой день рождения на самом высоком уровне, о чем врио губернатора заявил на заседании в Смольном 28 мая.

Врио подчеркнул, что даже погода не смогла помешать концерту: несмотря на то, что власти Петербурга предложили музыкантам отменить праздник, те предпочли любовь петербуржцев своим инструментам, которые все же старались уберечь от дождя.

Беглов открыл концерт “Классика на Дворцовой” в воскресенье 28 мая и даже получил от Сергея Семака, тренера ФК “Зенит”, футбольный мяч. Позже Дворцовый мост развели под звуки классической музыки. Ранее Gazeta.sPb подробно рассказала, как в Санкт-Петербурге прошел праздник: весь вечер действительно лил дождь, а температура составляла около 15-16 градусов.