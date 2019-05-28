Будут выпущены новые сторублевые купюры

Банк России объявил о намерении модернизировать сторублевые купюры. Сделано это будет для того, чтобы продлить их жизнь.

Об этом рассказал заместитель главы департамента наличного денежного обращение Центрального Банка Владимир Демиденко, передает издание «Российская газета».

Демиденко отметил, что новые сторублевые купюры будут выпускаться по технологии, которую применялась в производстве двухсотрублевых купюр. Деньги будут печать на износоустойчивой бумаге и лаковым покрытием, так как такой материла медленнее приходит в негодность.

Если жизнь банкнот будет дольше, то их нужно будет меньше печатать. Экономия будет заключаться в том, что жизнь купюр будет продлена в 3-4 раза.

Банк России сообщает, что доля купюр ценностью в сто рублей от общего количества банкнот составляет 29%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что россияне стали больше экономить — в том числе на еде.