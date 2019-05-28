Серферы объявили сбор средств для семьи погибшего под «Метеором» спортсмена

Талантливому виндсерферу Артему Акимову было всего лишь 18 лет.

О том, что серферы начали сбор средств, стало известно сегодня, 28 мая. Они обещают передать все деньги родителям мальчика, который умер после столкновения со скоростным катером в Финском заливе. Перечислить деньги можно до третьего июня.

Напоминаем, что Артем погиб 27 мая во время тренировки. Спустя сутки водолазы смогли отыскать останки спортсмена. Воспитанника школы «Крестовский остров» оплакивают не только близкие, но и все, кто его знали. В сообщении академии сказано, что молодой человек был добрым, позитивным и открытым. Они обещали запомнить его не только как отличного спортсмена, но и как замечательного человека.

Погибший не раз участвовал в международных соревнованиях, в которых занимал первые места. В своем юном возрасте он был кандидатом спорта по виндсерфингу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, кого сбил «Метеор» в Финском заливе.