Милонов хочет, чтобы Госдума переехала в Санкт-Петербург

Депутат считает, что здание, в котором сейчас проходят заседания, опасно.

Своей идеей депутат Госдумы Виталий Милонов поделился 28 мая. Дело в том, что под зданием нижней палаты Совета Федерации в Москве нашли пустоты. Милонов переживает, что однажды здание рухнет. Парламентарий убежден, что оно не подходит для работы 450 депутатов, чьи жизни находятся под угрозой. В связи с этим Милонов решил подобрать для Госдумы новое здание – он считает, что отлично подойдет Таврический дворец в Санкт-Петербурге.

Также депутат предложил проводить заседания парламента в формате видеоконференции. Тогда, убежден Милонов, будет 100-процентная явка, а, значит, и максимальная эффективность парламента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Милонов рад, что фемкафе «Симона» провалило проверку Роспотребнадзора. Он назвал заведение сомнительным и посоветовал петербуржцам ходить в нормальные места.