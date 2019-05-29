Новоселы Полюстрово будут жить со свалкой до конца 2019 года

Власти помогут ликвидировать свалку у новостроек в Полюстрово. Но случится это ещё не скоро, а между тем строительный мусор сюда продолжают свозить без препятствий.

Администрация Калининского района ответила на письмо МОО «Зеленый Фронт» по вопросу ликвидации несанкционированной свалки в 24-27 квартале исторического района Полюстрово. Работы по вывозу строительного мусора и излишних грунтов, а также по рекультивации территории будут проведены до 10 декабря 2019 года, говорится в ответе.

«Работы по ликвидации свалочных масс в квартале 24-27 района Полюстрово будут начаты после проведения конкурсных процедур в 3-4 кварталах 2019 года», — поясняется в письме администрации.

Кроме того, рассказали Gazeta.SPb в МОО «Зеленый фронт», есть надежда и на природоохранную прокуратуру, которая сообщила, что в Калининский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании администрации района в 290-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу ликвидировать свалку. Также на некоторых территориях квартала, рассказали Gazeta.SPb в МОО «Зеленый Фронт», вскоре появятся объекты социальной инфраструктуры, поэтому возникает дополнительная потребность в вывозе мусора.

Все это в совокупности, позволяет сделать прогноз, что к концу 2019 года свалка в Полюстрово исчезнет, отмечает руководитель природоохранных объектов МОО «Зеленый Фронт» Егор Леонтьев. Но всё не так радужно, потому что пока въезд на свалку не перекрыт и мусор продолжает свозиться.

Жители нового 24-27 квартала района Полюстрово уже давно жалуются на горы строительного мусора, которые растут под их окнами день ото дня. Зимой сюда приезжал врио губернатора Петербурга Александр Беглов и отмечал, что район стоит привести в порядок. Но только сейчас удалось добиться каких-то мер от властей. Всего же в новостройках по оценкам экозащитника, сейчас проживают десятки тысяч человек, но заселение продолжается.

Сама свалка находится у дома 7, к.3 по проспекту Маршала Блюхера. Как рассказал Егор Леонтьев, территория до строительства на ней нового квартала была «промзоновой» и исторически сложилось так, что туда свозили строительные отходы. Когда территорию начали застраивать, образовался строительный грунт, который не вывозили. В результате с двух сторон нового квартала образовались насыпи. Изначально жители начали бороться за то, чтобы их вывезли. Но постепенно на свалку начали свозить и другие строительные и промышленные отходы. «Это бой кирпича, куски асфальта, автомобильные покрышки, унитазы, оконные рамы», – перечисляет Егор Леонтьев.

По мнению руководителя природоохранных объектов Егора Леонтьева, мусор на свалку привозят сами строители. Отходы на свалку могут свозить службы, у которых люди заказывают вывоз мусора после ремонта и которые предпочитают не ехать далеко, а сваливать его рядом, отмечает он. Бытовых же отходов пока на свалке немного — встречаются бутылки, поясняет Егор Леонтьев.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, что администрация уберет мусор до конца 2019 года, сейчас свалка продолжает расти – и это проблема. Решением бы стал бетонный забор, который преградил бы въезд для машин со строительным мусором, заметил Егор Леонтьев. Но почему такое ограждение не поставят – это большой вопрос, на который нет ответа. Поэтому до конца года жителям остается смотреть на разрастающуюся свалку.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Беглов дал распоряжение ликвидировать свалки в микрорайоне Полюстрово.