С “Метробетона” взыскали свыше 11 млн долгов по зарплатам

Налоговая потребовала от предприятия 20 млн рублей. Фото: pixabay.com
Налоговая потребовала от предприятия 20 млн рублей. Фото: pixabay.com

Судебные приставы продали недвижимость поставщика бетона для метрополитена.

Работники “Метробетона” получили просроченную зарплату после вмешательства судебных приставов, сообщили Gazeta.sPb в УФССП 29 мая. Главный поставщик бетона для метро Санкт-Петербурга выплатил более 11 млн бывшим и действующим сотрудникам.

К предприятию предъявляет претензия и налоговая служба — она требовала погашения долга в 20 млн рублей. Судебные приставы арестовали нежилое помещение площадью в 1000 км2 и участок в Приморском районе Петербурга, принадлежащие “Метробетону”. Это не возымело действия: тогда недвижимость продали, выручив таким образом 29 млн рублей.

Из этой суммы 11 млн распределили между сотрудниками предприятия — около 300 человек не получали зарплаты. Еще 18 млн отправили налоговой, так что долг предприятия перед Петербургом почти погашен, передают в УФССП Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в мае судебные приставы отправили “метростроевцам” 81 млн рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
взыскание долг зарплата метро метробетон налоговая предприятие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Лиза Алерт» при поддержке Билайн проводит акцию, посвященную ...
Первые поезда через Крымский мост пустят в Москву и Петербург
Школьник попал под машину на Измайловском и сбежал (видео)
Ученые: в реках по всему миру слишком много антибиотиков
При массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла ...
Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете
Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке
Беглов озвучил план строительства метро в Кудрово