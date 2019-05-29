С “Метробетона” взыскали свыше 11 млн долгов по зарплатам

Судебные приставы продали недвижимость поставщика бетона для метрополитена.

Работники “Метробетона” получили просроченную зарплату после вмешательства судебных приставов, сообщили Gazeta.sPb в УФССП 29 мая. Главный поставщик бетона для метро Санкт-Петербурга выплатил более 11 млн бывшим и действующим сотрудникам.

К предприятию предъявляет претензия и налоговая служба — она требовала погашения долга в 20 млн рублей. Судебные приставы арестовали нежилое помещение площадью в 1000 км2 и участок в Приморском районе Петербурга, принадлежащие “Метробетону”. Это не возымело действия: тогда недвижимость продали, выручив таким образом 29 млн рублей.

Из этой суммы 11 млн распределили между сотрудниками предприятия — около 300 человек не получали зарплаты. Еще 18 млн отправили налоговой, так что долг предприятия перед Петербургом почти погашен, передают в УФССП Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в мае судебные приставы отправили “метростроевцам” 81 млн рублей.