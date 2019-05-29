Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров РФ решил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Соответствующую поправку министры внесли в пакете изменений для Налогового кодекса в среду на заседании правительства.

Как сообщают в пресс-службе правительства, отныне в подакцизную категорию товаров попадают «не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны».

Отметим, что сегодня в России рынок вейпов и электронных сигарет законодательно не регулируется. При этом, по предварительным данным, по итогам 2018-го года рынок никотиносодержащей продукции составил более 40 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что комиссия при правительстве хочет ужесточить контроль над транспортировкой санкционного табака. В комиссии правительства одобряют идею приравнять электронные сигареты к обычным, свидетельствует текст заседания от 31 марта.