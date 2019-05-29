В Петербурге на 10 лет продлили программу реновации ветхого жилья

В Санкт-Петербурге продлили программу по реновации ветхого жилья. Она касается девяти районов города.

Сроки действия программы были продлены на 10 лет, до 2029 года, сообщили Gazeta.SPb в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В программу входит 22 застроенных территории в девяти районах города, а именно — в Невском, Московском, Курортном, Кировском, Красносельском, Фрунзенском, Колпинском, Красногвардейском и Калининском районах.

Программа реновации ветхого жилья в Санкт-Петербурге длится уже десять лет, и за это время было построено жилых многоквартирных домов общей площадью более 580 тысяч квадратных метров, ещё порядка 600 тысяч квадратных метров находится в процессе строительства. Жильцы ветхих домов расселяются за счет частного инвестора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов завил о планах достроить метро до Кудрово до 2025 года.