В Петербурге на 10 лет продлили программу реновации ветхого жилья

Программа продлена до 2029 года. Фото: pixabay.com
Программа продлена до 2029 года. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге продлили программу по реновации ветхого жилья. Она касается девяти районов города.

Сроки действия программы были продлены на 10 лет, до 2029 года, сообщили Gazeta.SPb в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В программу входит 22 застроенных территории в девяти районах города, а именно — в Невском, Московском, Курортном, Кировском, Красносельском, Фрунзенском, Колпинском, Красногвардейском и Калининском районах.

Программа реновации ветхого жилья в Санкт-Петербурге длится уже десять лет, и за это время было построено жилых многоквартирных домов общей площадью более 580 тысяч квадратных метров, ещё порядка 600 тысяч квадратных метров находится в процессе строительства. Жильцы ветхих домов расселяются за счет частного инвестора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов завил о планах достроить метро до Кудрово до 2025 года.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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