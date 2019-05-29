Линченко провел проверку детсадов и школ для выкупа

Важно сдать объекты вовремя. Фото: Pixabay
Важно сдать объекты вовремя. Фото: Pixabay

В среду, 29 мая, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко провел совещание, на котором обсуждались вопросы готовности детсадов и школ для федерального выкупа.

Объекты образования будут выкупаться за счет средств, предоставленных из резервного фонда Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства №741-р, передает издание «Невские Новости».

В общей сложности будет выкуплено 28 учреждений, из которых 4 — это школы на почти 3,5 тысячи мест, и 24 детских сада на почти 3,7 тысяч мест.

В настоящее время к началу нового учебного года будет садны в эксплуатацию не менее трех школ и двух детсадов. Ешь три детских сада будут готовы к октябрю.

Николай Линченко отметил важность своевременной сдачи объектов и потребовал предоставлять отчеты о строительной готовности ему лично.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госдума запретила коллекторам выискивать долги по коммуналке.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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