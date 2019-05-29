Петербургский метрополитен рассказал об одежде сотрудников

Форма носится два года. Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»
Форма носится два года. Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

В основном форму носят те сотрудники, которые напрямую контактируют с пассажирами: кассиры, дежурные по станции, машинисты и другие.

ГУП «Петербургский метрополитен» рассказал, что каждый день порядка 10 тысяч сотрудников метро надевают спецодежду на работу. В большинстве это те, кто имеет непосредственный контакт с пассажирами.

В поземке заявили, что каждая профессия имеет свои особенности в спецодежде. Дежурные по станции, например, должны носить пилотки.

Кроме того, отмечается, что один комплект формы носится на протяжении двух лет. Каждый набор одежды шьют по индивидуальным меркам, снятым с работника. Это необходимо для того, чтобы сотрудники выглядели аккуратно и опрятно, подчеркивая качество обслуживания метрополитена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов завил о планах достроить метро до Кудрово до 2025 года.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП «Петербургский метрополитен» сотрудники форма
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