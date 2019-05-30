Онищенко дал рекомендации пожилым людям для поддержания здоровья

Бывший главный санитарный врач и депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко посоветовал пожилым россиянам умеренно питаться.

Он отметил, что объем съеденной пищи и пожилых людей, метаболические процессы которых замедленны, должен быть предельно эффективным. Лучше всего будет работать, по его мнению, жить чуть-чуть впроголодь и занятие спортом, передает RNS.

Онищенко заметил, что физическую нагрузку стоит использовать, только если она не наносит вред здоровью, если у человека не тяжелого диабета, если позволяет сердце.

Накануне американские ученые рассказали о том, что для избавления от лишнего веса самым полезным и эффективным для пожилого человека будут свляться интервальные тренировки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины.