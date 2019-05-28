Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Бывшему главе Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаилу Саакашвили вернули украинское гражданство.

Напомним, что экс-президент Грузии лишился украинского гражданства в июле 2017 года из-за Порошенко.

Известно, что до этого глава города Львова Андрей Садовый призвал в Facebook нынешнего президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство Саакашвили. Садовый заявил, что Саакашвили необходимо восстановить в правах, так как он когда-то прибыл в страну по просьбе правительства, и это случилось в самые тяжелые для государства времена. Садовый назвал такое положение вещей «позором» для Украины.

А сам Саакашвили написал президенту с просьбой вернуть ему гражданство Украины 22 мая. Он высказался о том, что его лишили прав антиконституционно.

Зеленский гражданство ему вернул, об этом написали на официальном сайте главы государства.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — прокомментировал Саакашвили в соцсетях.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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