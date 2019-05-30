В Улан-Удэ из-за сильного ветра лопнул батут с детьми. Трое детей попали в реанимацию

Пострадавшим детям от 4 до 6 лет. Фото: https://pixabay.com
Пострадавшим детям от 4 до 6 лет. Фото: https://pixabay.com

Владельцы аттракциона после происшествия скрылись с места, где произошло ЧП.

На место уже выехали сотрудники регионального Следственного комитета. Теперь следователи будут выяснять все детали происшествия, об этом сообщает ТАСС. Инцидент в Улан-Удэ произошел 30 мая. По предварительной версии, надувное сооружение не выдержало сильного ветра и лопнуло. Пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации, сообщили в Минздраве Бурятии.

Также известно, что происшествие случилось на улице Терешковой. Пострадавшим детям от 4 до 6 лет. Состояние детей врачи оцениваю, как тяжелое.

В Управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, что ответственные за работу батута скрылись с места ЧП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дунайском проспекте несовершеннолетняя отравилась неизвестными веществами.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
бурятия происшествие Улан-Удэ
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