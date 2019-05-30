В Петербурге идет охота на мигрантов. Еще 50 поймали в ТРК «Европолис»

Очередная волна нелегалов доставлена в отделение полиции. Фото: pixabay
Очередная волна нелегалов доставлена в отделение полиции. Фото: pixabay

Полиция совершила очередную облаву на трудовых мигрантов – 50 человек задержали в ТРК «Европолис».

В Выборгском районе правоохранителям сообщили о том, что толпы иностранных граждан заполонили «Европолис». Лица, определенные работниками ТРК, как нелегальные мигранты заняли все скамейки, обращая на себя внимание охранников. В «Европолис» прибыли сотрудники полиции, окружили здание и задержали, в итоге, полсотни иностранных граждан. Всех доставили в 20-й отдел полиции.

Отметим, что по сообщениям СМИ 29 мая около 300 сотрудников правоохранительных органов нагрянули на Софийскую овощебазу и склад на улице Салова. Правоохранители рассказали, что рейд был проведен в связи с расследованием драки с использованием колото-режущих предметов в местном питейном заведении.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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