Полицейские задержали пьяного водители каршерингового автомобиля

Мужчина не мог стоять на ногах, но утверждал, что не пьян. Фото: Pixabay
Мужчина не мог стоять на ногах, но утверждал, что не пьян. Фото: Pixabay

В сеть попало видео, на которым видно, что водитель явно немного не в себе.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 30 мая. Подозрительного мужчину на каршеринговом автомобиле остановили на юге Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что он вел машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водитель в свою очередь все отрицает, а также отказывается проходить медицинского освидетельствование, говорится в сообщении сотрудников ГИБДД.

На видеозаписи заметно, что мужчина ведет себя как-то странно – он не может стоять спокойно на одном месте, его как будто покачивает из стороны в сторону.

Сотрудники правоохранительных органов уже составили протокол об административном нарушении. Скорее всего, мужчина должен будет оплатить штраф.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети опубликовали видео с перебегающей дорогу женщиной на КАД.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Полицейские задержали пьяного водители каршерингового автомобиля
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