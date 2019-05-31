Минздрав объяснил, почему доля непьющих россиян снизилась до 33%

В Минздраве РФ отметили, что россияне стали больше употреблять алкоголь в связи тем, что акцизы на алкоголь не повышались за последние два года.

По данным ВИЦОМ, в России время от времени выпивают 67% респондентов. Большинство опрошенных отметили, что они пьют алкоголь не больше нескольких раз за месяц.

Министр здравоохранения Олег Салагай отметил, что важно не только количество потребляемой алкогольной продукции, но и форма потребления. Он также отметил, что к данному вопросу необходимо относиться с особой внимательностью.

Минздрав объяснил рост доли выпивающего населения тем, что это результат заморозки акцизов на алкоголь. За последние два года акцизы не росли, значит из реальная величина падала на уровень инфляции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кальяны в ресторанах и кафе могут запретить.