Новогодние праздники сократят в 2020-ом

В прошлых годах было 10 - станет восемь. Фото: pixabay.com

В прошлых годах было 10 - станет восемь. Фото: pixabay.com

В прошлых годах отдых продлили естественные выходные.

Новогодние каникулы сократятся в 2020 году, сообщили в комиссии по регулированию трудовых отношений 31 мая. Поскольку 2 года (в 2018-ом и 2019-ом) россияне отдыхали 10 дней, то в следующем их число сократят до восьми.

Праздники в 2019-ом и 2018-ом были такими длинными из-за того, что 30-31 декабря в прошлом году выпали на выходные дни, а в позапрошлом суббота 29-го декабря встала на место понедельника 31-го.

Согласно проекту, опубликованному комиссией, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, могут заменить понедельник и вторник на тех же числах в мае.

В 2019 году в России из 365 дней 247 являются рабочими и 118 — праздниками и выходными.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Роструд напомнил россиян о возможности сократить рабочий день, если температура поднимается.