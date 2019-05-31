Роструд призвал меньше работать в жару

На следующей неделе в Петербурге станет жарко. Фото: pixabay.com
На следующей неделе в Петербурге станет жарко. Фото: pixabay.com

Если градусник в офисе показывает больше 28,5 градуса, рабочий день уменьшается на час.

В Роструде напомнили, что при высоких температурах жители России имеют право сокращать свой рабочий день, передает РИА Новости.

Если температура в офисе поднимается до 28,5 градуса, то покинуть его можно раньше на 1 час. При росте до 29 градусов — на 2 часа, до 30,5 градуса — на 4. Если сотрудник выполняет работу с большим количеством физнагрузки, то день начинают сокращать с 26,5 градуса.

Работодатель должен держать в офисе аптечку и воду и разрешить перерывы в зонах отдыха.

Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, следующая рабочая неделя в Санкт-Петербурге может стать по-настоящему жаркой. Во вторник 4 июня воздух прогреется до 26 градусов, а затем 4 дня подряд будет стоять жара в 27 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, почему снижается доля непьющих россиян.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
жара офис погода рабочий день роструд температура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мэр Анапы отказался давать бюджетные деньги на концерт Волочковой
Роскачество обнаружили у двух производителей фарша превышение антибиотиков
Роструд призвал меньше работать в жару
Минздрав объяснил, почему доля непьющих россиян снизилась до 33%
У пансионата Дюны нашли мертвого тюленя
Кальяны в ресторанах и кафе могут запретить
На КАД у Съезда на Пулковское шоссе насмерть сбили женщину
СМИ Южной Кореи сообщают о казни в КНДР представителя США