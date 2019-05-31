Роструд призвал меньше работать в жару

Если градусник в офисе показывает больше 28,5 градуса, рабочий день уменьшается на час.

В Роструде напомнили, что при высоких температурах жители России имеют право сокращать свой рабочий день, передает РИА Новости.

Если температура в офисе поднимается до 28,5 градуса, то покинуть его можно раньше на 1 час. При росте до 29 градусов — на 2 часа, до 30,5 градуса — на 4. Если сотрудник выполняет работу с большим количеством физнагрузки, то день начинают сокращать с 26,5 градуса.

Работодатель должен держать в офисе аптечку и воду и разрешить перерывы в зонах отдыха.

Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, следующая рабочая неделя в Санкт-Петербурге может стать по-настоящему жаркой. Во вторник 4 июня воздух прогреется до 26 градусов, а затем 4 дня подряд будет стоять жара в 27 градусов.

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