В Петербурге запретили продажу энерегетиков несовершеннолетним

ЗакС запретил продажу энергетиков. Фото: Рixabay
ЗакС запретил продажу энергетиков. Фото: Рixabay

В Северной столице несовершеннолетние граждане РФ больше не смогут покупать энергетические напитки. Соответствующий проект закона был принят Законодательным собранием Петербурга в третьем чтении и отправлен на подписание к врио губернатора города.

Согласно документу, продажу «энергетиков» запретят в учреждениях, которые работают в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

В закон «Об административных правонарушениях» будут внесены соответствующие правки.

За нарушение закона физические лица ждет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц штраф самый высокий — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ЗакСобрание утвердило новые штрафы за незаконную рекламу.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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