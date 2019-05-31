В Петербурге запретили продажу энерегетиков несовершеннолетним

В Северной столице несовершеннолетние граждане РФ больше не смогут покупать энергетические напитки. Соответствующий проект закона был принят Законодательным собранием Петербурга в третьем чтении и отправлен на подписание к врио губернатора города.

Согласно документу, продажу «энергетиков» запретят в учреждениях, которые работают в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

В закон «Об административных правонарушениях» будут внесены соответствующие правки.

За нарушение закона физические лица ждет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц штраф самый высокий — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ЗакСобрание утвердило новые штрафы за незаконную рекламу.