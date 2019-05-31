ПМЭФ изменит работу автобусов Пулково и меры безопасности

Особый режим будет действовать с 3 по 9 июня. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Особый режим будет действовать с 3 по 9 июня. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

После поворота с Пулковского шоссе поставят новый КПП с досмотром.

Работа автобусов в аэропорту Пулково изменится в дни проведения ПМЭФ — экономического форума в Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в аэропорту Санкт-Петербурга 31 мая. Автобусы и маршрутки №39 (включая Экспресс), а также шаттлы Пулково будут сажать и высаживать пассажиров с парковки P4 на особой остановке с 3 по 9 июня.

На начальную линию привокзальной площади и парковки начнут пускать только машины ПМЭФ. Для посетителей аэропорта Петербурга будет работать вторая линия площади и парковочный комплекс как обычно. После поворота с Пулковского шоссе заработает новый пропускной пункт с досмотром машин.

Экономический форум в Петербурге пройдет с 6 по 8 июня. Автобусы до Пулково отходят от остановки у метро «Московская» и доезжают до аэропорта примерно за 20-25 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что между Москвой и Петербургом запустят больше “Сапсанов” на ПМЭФ.