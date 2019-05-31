Беглов посетил освящение храма Новодевичьего монастыря

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов присутствовал на торжественной церемонии.

Мероприятие было организовано в честь освещения главного храма Новодевичьего монастыря, а именно — Воскресенского собора, передает «Федеральное агенство новостей».

Известно, что Воскресенский собор был возведен в начале 20 столетия. Однако к монастырю он присоединился уже в полностью разрушенном состоянии. Старший священник Новодевичьего монастыря иерей Дионисий Харин рассказал, что когда-то невозможно было даже представить, что храм удастся восстановить, привести в хороший вид.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию. Глава Санкт-Петербурга посетил на торжественное событие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода в Петербурге.