Спутники Starlink Илона Маска засветят звездное небо

По мнению обеспокоенных астрономов, колоссальные созвездия искусственных спутников может затмить звезды.

В прошлый четверг SpaceX запустил в космос 60 спутников, которые однажды передадут сверхбыстрый интернет людям по всему миру. Эти спутники являются первыми из запланированных 12 000, которые Маск готовится отправить на орбиту.

Запуск был очень ярким и заметным. К примеру, когда цепочка спутников пролетала над Нидерландами, голландский веб-сайт, посвященный новостям об НЛО, был завален более, чем 150 сообщениями людей, которые думали, что смотрят на корабли пришельцев.

Представители SpaceX объяснили яркость спутников тем, что они еще не достигли своей предполагаемой высоты орбиты в 550 километрах над Землей.Они должны достичь этой высоты в следующем месяце, и только тогда астрономы смогут понять, какое истинное влияние они окажут на видимость звездной сферы.

«Я видел этот поезд, и он, безусловно, был очень впечатляющим. С этим приходит осознание того, что, если запустить несколько тысяч из них, это изменит ночь, и то, как будет выглядеть небо», — приводит слова астронома Нидерландского института радиоастрономии издание The Guardian.

Как подсчитали астрономы, после запуска первых 1584 спутников, по крайней мере, 15 будут видны в течение трех-четырех часов после захода солнца и до восхода солнца. Впрочем, Илон Маск утверждает, что проблема надуманна. В своем Твиттере он сообщил, что спутники не будут видны на фоне звездного неба.

Starlink — это проект, которым руководит миллиардер генеральный директор SpaceX Илон Маск. Он намерен вывести на орбиту Земли 12 000 спутников на беспилотных ракетах Falcon 9.

Если все пойдет по плану SpaceX, то у интернет-пользователей по всему миру скорость интернета может быть в 40 раз выше, где бы они ни жили. Сколько будет стоить эта услуга, пока не известно, но Маск намерен удерживать цены на низком уровне. SpaceX также намерен продавать спутники для военных, научных и исследовательских целей. 60 спутников Starlink уже отправлены в космос.

Спутники запускаются на вершине беспилотных ракет Falcon 9. Чтобы доставить все спутники в космос, потребуется как минимум 12 запусков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Илон Маск окружает Землю стеной космического интернет-мусора.