Стрит-арт художник Леша Бурстон о граффити и власти

Первый в Петербурге «легальный» художник граффити Леша Бурстон рассказал о взаимоотношениях с властью.

Художник, разрисовавший электрический шкаф у Смольного рассказал о «легализации» своего творчества Piter.TV.

Бурстон отметил, что в создании «уличного шедевра» ему помогли активисты-общественники Центрального района. Выяснилось, что такая легализованная акция с районными активистами не первая.

Граффитист рассказал, что Смольный согласовывал арт-объект на электрическом шкафу около девяти месяцев. Так как официального разрешения на покраску электро-шкафов художник вместе с командой делали это «вне закона». Но в итоге активисты все-таки добились легализации цветных электро-щитков.

— Я считаю, согласование – это очень простая процедура, которую нам представляют очень сложной. Более того, ее искусственно усложняют и замедляют. Мне не совсем понятны мотивы комитетов, но ясно одно – граффити в Питере они не жалуют ни под каким соусом, — прокомментировал отношение властей к художествам на улице Бурстон.

Он также отметил, что чиновникам неважно, легальное, нелегальное, полулегальное граффити – «лучше чистая стена, вот их твёрдая позиция». Он также высказал надежду на то, что, возможно, в ближайшее время отношения между представителями власти и уличных художников изменятся в лучшую сторону.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.