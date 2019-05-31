В Счетной палате рассказали, что российские пенсионеры могут потратить на себя только 200 рублей

Судя по всему, редкий пенсионер в России может позволить себе золотое кольцо. Фото: pixabay
Судя по всему, редкий пенсионер в России может позволить себе золотое кольцо. Фото: pixabay

Оказалось, что в России люди, вышедшие на пенсию, тратят на себя в день не больше 200 рублей.

Эксперт Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала РИА Новости, что в том случае, если пожилой гражданин получает среднюю по стране пенсионную выплату в размере 14 тысяч рублей, то после приобретения лекарственных препаратов, средств гигиены и оплаты коммуналки у него останется только 200 рублей в сутки.

Отмечается, что данную проблему можно решить лишь путем осознания демографической дестабилизации в государстве – в настоящий момент число пенсионеров все пребывает, а число граждан трудоспособного возраста – уменьшается.

Орлова утверждает, что пенсионная реформа немного сглаживает углы, однако полностью на ситуацию не влияет.

Отметим, что люди, которые перечисляли денежные средства в негосударственные пенсионные фонды, теперь, даже не смотря на повышение пенсионного возраста, могут рассчитывать на то, что деньги им начнут выплачивать по старому возрасту, установленному для выхода на заслуженный отдых.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
пенсионная реформа пенсионный возраст петербург питер счетная палата
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов хочет, чтобы станции Фрунзенского радиуса благоустроили к середине июля
В Петербурге при инспекции детсада задержали депутата и сотрудника штаба ...
В Петербурге можно купить мороженое «Вкус Зенита»
В Счетной палате рассказали, что российские пенсионеры могут потратить на ...
Дольщики наконец заселяться в долгострой ЖК «Ленинский парк»
Девелопер Бонд, обманувший дольщиков на 160 млн рублей, отсидит 4 года в колонии
В Петербурге судебные приставы вернули детям 113 миллионов алиментов
Смольный закупит 21 новый трамвай