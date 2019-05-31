В Счетной палате рассказали, что российские пенсионеры могут потратить на себя только 200 рублей

Судя по всему, редкий пенсионер в России может позволить себе золотое кольцо. Фото: pixabay

Судя по всему, редкий пенсионер в России может позволить себе золотое кольцо. Фото: pixabay

Оказалось, что в России люди, вышедшие на пенсию, тратят на себя в день не больше 200 рублей.

Эксперт Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала РИА Новости, что в том случае, если пожилой гражданин получает среднюю по стране пенсионную выплату в размере 14 тысяч рублей, то после приобретения лекарственных препаратов, средств гигиены и оплаты коммуналки у него останется только 200 рублей в сутки.

Отмечается, что данную проблему можно решить лишь путем осознания демографической дестабилизации в государстве – в настоящий момент число пенсионеров все пребывает, а число граждан трудоспособного возраста – уменьшается.

Орлова утверждает, что пенсионная реформа немного сглаживает углы, однако полностью на ситуацию не влияет.

Отметим, что люди, которые перечисляли денежные средства в негосударственные пенсионные фонды, теперь, даже не смотря на повышение пенсионного возраста, могут рассчитывать на то, что деньги им начнут выплачивать по старому возрасту, установленному для выхода на заслуженный отдых.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.