Станцию «Невский проспект» закрыли на вход и выход

Станцию петербургского метро закрыли Фото: Pixabay
Станцию петербургского метро закрыли Фото: Pixabay

Там нашли подозрительный предмет.

Об этом стало известно сегодня вечером, 31 мая. Информацией поделились как очевидцы, которых не пускают в подземку, так и пресс-служба ГУП «Петербургского метрополитена».

Уточняется, что бесхоз обнаружили на станции метро «Невский проспект» ближе к девяти часам вечера. Сейчас специалисты выясняют, насколько опасен предмет и есть ли поводы для беспокойств. Сколько времени займет проверка – непонятно. Иногда на нее уходит пару минут, а иногда – больше часа.

Сейчас петербуржцам и гостям города предлагают пользоваться другим видом транспорта или же выбирать другие станции метро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Смольный ищет подрядчика на предпроект второго участка кольцевой линии метро за 104 млн рублей. Техзадание на данном проекте предполагает, что победитель конкурса должен предоставить комитету как минимум два варианта трассировки линии метро. Отметим, что участок, о котором идет речь имеет протяженность 9,4 километра. Там планируется открыть пять станций метрополитена.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бесхоз невский проспект
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