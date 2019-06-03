Погребенные заживо: вой стоит в подвалах Петербурга

Кошки в Петербурге страдают от многого — тут и отлов, и жестокое обращение, и болезни. Но гораздо чаще жители жалуются на то, что кошек замуровали в подвале.

В интервью Gazeta.SPb основатель и руководитель общественного движения защиты животных «Кошки Санкт-Петербурга и Ленобласти» Юлия Пронина рассказала о том, почему кошки вынуждены жить в подвалах и какие проблемы ещё поджидают животных в городе.

Как давно существует ваше движение и сколько кошек вам удалось спасти за всё время?

Движение существует с 2014 года. На вторую часть вопроса трудно ответить – мы не ведем такой статистики. В нашей базе более 600 адресов, где хоть раз жители сталкивались с проблемой замуровывания кошек в подвалах. Это при том, что мы не все адреса вносим в базу — физически не успеваем. Ведем базу больше для того, чтобы иметь возможность объединять людей.

Сколько раз в месяц к вам обращаются жители и что чаще всего спрашивают?

Обращаются практически каждый день. Основная тематика – замурованные кошки в подвалах домов. Это основной профиль (около 80% всех заявок), по которому мы оказываем информационную поддержку. Также по проблеме черного отлова – отлова-ликвидации бездомных кошек по заказу юридических лиц коммерческим компаниям по отлову, позиционирующими себя ветеринарными службами. По проблеме жестокого обращения и/или убийства кошек на территориях различных учреждений и предприятий. По проблеме функционирования в интернете мошеннических ветеринарных служб, оказывающих услуги на дому. По проблеме живодерства и другим.

Сколько примерно кошек живет в подвалах Петербурга? Какая часть от тех, что вообще есть в городе?

На этот вопрос достоверно никто не ответит. Никто не ведет такую статистику и данную цифру в масштабе большого города непросто подсчитать. Для этого необходимо задействовать всех кураторов бездомных кошек города, чтобы вывести более-менее достоверную цифру. Так как в РФ нет ответственности за выброшенных домашних животных, на улице постоянно оказываются новые. Вот, например, в формате отдельного поселка в Ленинградской области – это проще. Как раз поставили перед собой задачу отмониторить динамику численности бездомных кошек в курируемом поселке в Ленинградской области, где прокастрировали около 80% бездомных кошек. Это такой формат микро-города, где практически всё «в зоне видимости» и интересно отслеживать результат и динамику.

Можно ли сказать, что кошки в подвалах — это не проблема?

Сам факт наличия бездомных животных – это проблема. А суть проблемы в том, что у нас борются не с первопричиной, а с ее последствиями. Нет учета домашних животных, обязательной стерилизации домашних животных, ответственности за выброшенных домашних животных и так далее. Отсюда и последствия. Бездомные животные рождаются дома – это вина человека. Поэтому неправомерно, что некоторые люди порой винят в этом самих животных, а не своих сограждан. Бездомным кошкам негде существовать вне подвалов — в Петербурге нет никакой инфраструктуры для этого. Нет государственных приютов. Только частные приюты и все они переполнены и испытывают ряд проблем из-за отсутствия государственной поддержки и полноценного финансирования. Поэтому наличие кошек в подвалах – это реалии нашего текущего состояния общества.

Зачем обычно закрывают проходы в подвалы? Только ли из-за кошек?

По разным причинам. Либо сотрудники управляющих компаний исполняют технический регламент и устанавливают сетки, либо кто-то из жильцов принципиально жалуется на кошек. При этом в подавляющем большинстве случаев, дальнейшая судьба кошек ни первых, ни вторых не беспокоит. Мы ждем утверждения нового пункта, регламентирующего наличие открытого подвального продуха 15 х 15 см, в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме» от 2006 года.

Недавно Gazeta.SPb писала, как сделать так, чтобы петербургским кошкам разрешили жить в подвалах.