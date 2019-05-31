В Петербурге в День защиты детей пройдет музыкальный фестиваль «ТормашкаFEST»

В конце дня дети исполнят джазовые композиции. Фото: pixabay
В конце дня дети исполнят джазовые композиции. Фото: pixabay

В Международный день защиты детей в Северной столице пройдет детский музыкальный фестиваль «ТормашкаFEST».

Организатором мероприятия выступил «Петербург-концерт». Известно, что детский праздник состоится 1 июня в Доме Кочневой на набережной реки Фонтанки.

Старт фестиваля в 12 часов дня. Сначала в помещении устроят квест, где дети и их взрослые будут искать призрака, давно поселившегося в старинном здании.

Также профессиональные актеры и музыканты устроят для детей представление по мотивам сказок Бажова.

Сообщается, что детский фестиваль «ТормашкаFEST» завершится феерическим джазовым шоу, которое стартует в 18:00. Вечеринка пройдет при участии Владимира Фейертага, а зажигательные песни в жанре джаз исполнят юные таланты.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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