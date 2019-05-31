Ленинградцам обещают дождливое начало лета

Синоптики рассказали, какими выдадутся первые дни июня.

В ночь с 31 мая на первое июня жителям Ленинградской области нужно быть готовыми к небольшому дождю. Столбик термометра опустится до плюс 10 градусов, а в некоторых населенных пунктах до плюс пяти градусов. В светлое время суток в регионе осадков не предвидится, зато по улицам будет гулять ветер, который разгонится до 11 метров в секунду. Воздух успеет прогреться до 19 градусов, но тоже далеко не везде, сообщили Gazeta.SPb в областном центре МЧС.

Сильный ветер также ожидается второго июня. Его сопроводят дождь и гроза, предупреждают спасатели. Лучше всего в такую погоду посидеть дома. Если вам все-таки нужно покинуть безопасное место, то остерегайтесь хлипких конструкций, которые могут рухнуть под натиском ветра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, чем занять ребенка летом в Санкт-Петербурге. Город предоставляет огромный выбор летних площадок, где ребенок или подросток и отдохнет от школы, и научится чему-то новому и просто проведет время с интересом.