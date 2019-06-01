В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий. Такое положение зафиксировано в новой редакции «Украинского правописания», утвержденном правительством страны в конце мая 2019 года.

В разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» сообщается о том, что все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в те, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), добавлять мягкий знак.

Соответственно, в украинском варианте фамилии «Донской» и «Трубецкой» будут писаться как «Донський» и «Трубецький». В редакции приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий.

Отмечается, что фамилию «Толстой» авторы документа внесли в список исключений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Зеленский считает, что Украина участвует сразу в двух войнах.