Зеленский считает, что Украина участвует сразу в двух войнах

Зеленский считае, что Украина воюет с Россией и коррупцией. Фото: страница Владимира Зеленского в Instagram

Зеленский считае, что Украина воюет с Россией и коррупцией. Фото: страница Владимира Зеленского в Instagram

Президент Украины рассказал о главных проблемах страны.

Владимир Зеленский сегодня, 30 мая, встретился с сенатором США Робертом Портманом. Он объяснил, почему решил распустить Верховную Раду, передает «Интерфакс».

Президент Украины отметил, что парламент не работал, а ждать изменений нет времени. Зеленский также убежден, что народ не доверяет людям, которые состоят в Верховной Раде.

Зеленский заявил, что Украина участвует в двух войнах – одна из них с Россией, а другая с коррупцией внутри страны. Он также выразил надежду, что западные коллеги продолжат вводить санкции в отношении России, чтобы хоть как-то повлиять на Москву и ее политические решения.

Президент Украины хочет выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта.

Напоминаем, что о роспуске Верховной Рады Зеленский заявил во время инаугурации, которая состоялась 20 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины.