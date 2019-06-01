В США раскрыли детали санкций против «Северного потока — 2»

Сенаторы Соединенных Штатов рассматривают законопроект о введении пяти видов санкционных ограничений против тех, кто занимается страховкой судов, укладывающих «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте конгресса.

Авторами проекта закона являются сенаторы Тед Круз, Джоном Баррассо, Томом Коттон и Джин Шахин.

Санкции могут быть введены как для юридических, так и физических лиц.

Отмечается, что сенаторы предлагают запретить проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью, а также запретить любому американскому финучреждению выдавать ссуды или кредиты на сумму более $10 млн в течение года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что США ввели новые антироссийские санкции. На этот раз «ударили» по организациям из России, поставляющим оружие в Иран и Сирию