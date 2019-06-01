Еще четыре кандидата в губернаторы Петербурга подали заявки в горизбирком

Избирательная комиссия. Фото: Горизбирком
Избирательная комиссия. Фото: Горизбирком

Еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга, помимо Александра Беглова, подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.

Как сообщает канал 78.ru, бумаги в горизбирком поступили от Павла Созинова от «Российской партии пенсионеров за справедливость», самовыдвиженца депутата Заксобрания Петербурга Игоря Михайлова, врача врачебно-физкультурного диспансера №1 Владимира Григорьева от партии «Гражданская сила».

От «Патриотов России» бороться за кресло губернатора будет глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в сентябре 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов подал в Горизбирком документы для участия в выборах главы города. Известно, что Беглов стал первым кандидатом, который подал документы о самовыдвижении, причем их у врио губернатора принимала специальная рабочая группа.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Еще четыре кандидата в губернаторы Петербурга подали заявки в горизбирком
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